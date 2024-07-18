اليوم السابع
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رئيس مجلس النواب يعلن محددات وضوابط مناقشة بيان الحكومة

الخميس، 18 يوليو 2024 01:04 م
رئيس مجلس النواب يعلن محددات وضوابط مناقشة بيان الحكومة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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وضع المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، محددات أثناء مناقشة بيان الحكومة بالجلسة العامة اليوم، تمثلت في أنه إعمالا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تم وضع عدد من الضوابط أثناء مناقشة البرنامج.

أولا: كل هيئة تقدمت بعدد من ممثليها لطلب الكلمة للتعليق على بيان الحكومة، ووفقا للخطابات الواردة لمجلس النواب من الهيئات البرلمانية تم اختيار 15% من إجمالي الأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية، وأنه لم يتم الالتفات لأي من الطلبات الأخرى غير تلك الواردة من الهيئات البرلمانية.

ثانيا: تم فتح باب التسجيل إلكترونيا للنواب المستقلين للحديث عن برنامج الحكومة، وقرر مكتب المجلس اختيار نسبة 20% من بينهم، وذلك لإتاحة الفرصة كاملة لهم وحرصا من مجلس النواب على الاستماع لأكبر قدر من الأفكار المتنوعة.

ثالثا: مدة الحديث لرؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية 3 دقائق، ولغيرهم دقيقتين فقط.

رابعا: يلتزم النواب بالحديث فى تقرير اللجنة الخاصة فقط بشأن برنامج الحكومة، ولم يُسمح نهائيا الخروج عن قواعد الكلام المحددة والأعراف البرلمانية، والمجلس حريص على الاستماع لكل الآراء أثناء مناقشة التقرير.







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