رئيس جامعة دمياط: تقدم ثمانية من برامج كلية العلوم للاعتماد البرامجي

دمياط معتز الشربيني

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الخميس، جلسة طارئة لمجلس الجامعة برئاسته، وعضوية كل من الدكتور محمد عبده راغب عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عمداء الكليات ، والدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة.

استهل الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة الجلسة بتقديم الشكر الدكتور وائل عبد القادر عوض عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على الجهد المبذول والإبداع الذي ظهر جلياً في تنظيم الأوليمبياد السادس لعلوم الحاسب والمعلوماتية بالشراكة مع كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الدلتا تحت عنوان " صنع في مصر: التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ثم شرع الاجتماع في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعماله وعلى رأسها:

- الموافقة على مقترحات تقدم عدد ثمانية من برامج كلية العلوم للاعتماد البرامجي للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في دورتها الحالية وهي :

• برنامج جيولوجيا البترول والتعدين .

• ⁠برنامج الكيمياء.

• ⁠برنامج الكيمياء الحيوي / الكيمياء.

• ⁠برنامج الحيوان / الكيمياء.

• ⁠برنامج العلوم البيئية/ الكيمياء.

• ⁠برنامج الميكروبيولوجي/ الكيمياء.

• ⁠برنامج الرياضيات.

• ⁠برنامج الفيزياء.

- الموافقة على اشتراك الجامعة في معرض ومؤتمر التعليم الدولي الثامن العالي للجامعات الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم في دورته الثامنة خلال الفترة من 1،2 أغسطس 2024، بقاعة الجهاز التنفيذي للمشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر.



