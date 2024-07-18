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رئيس الوزراء للنواب: أتعهد بتنفيذ توصياتكم بشأن برنامج الحكومة الجديدة

الخميس، 18 يوليو 2024 05:30 م
رئيس الوزراء للنواب: أتعهد بتنفيذ توصياتكم بشأن برنامج الحكومة الجديدة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تعهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن كل التوصيات والملاحظات التى أثيرت من اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم،  محل تقدير وستعتبرها الحكومة ضمن إطار تنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتابع مدبولى: "وضعنا وضعنا رؤية تفصيلية لمدة ثلاث سنوات ، وهي نصف فترة البرنامج الرئاسى، وذلك يعود لطبيعة المتغيرات وتلاحقها، ونحاول وضع وضع خطط تنفيذية قادرين على تنفيذها خلال المرحلة الأولى من الفترة الرئاسية".

 







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