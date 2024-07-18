رئيس النواب: الأغلبية والمعارضة انتقدوا نقاطا محددة ببرنامج الحكومة دون إساءة

كتب كامل كامل

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مجموعة من الرسائل إلي أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس من أجل منح الثقة للحكومة.

وقال حنفى جبالي، إن الأغلبية والمعارضة مواطنين مصريين لهم هدف واحد لكن هناك اختلاف في الطريقة من أجل الوصول إلى هذا الهدف، مطالبا النواب بأهمية مراعاة اللائحة الداخلية وعدم قول أي عبارات مسيئة.

وأضاف جبالي، في كلمته لـ"النواب": "انتقد الحكومة كما شئت لكن حدد النقاط"، مضيفا :"حال الرجوع إلي المصطبة ستجد أن عدد كبير من جانب الأغلبية انتقد برنامج الحكومة، وأنا أحيي المعارضة والأغلبية الذين انتقدوا برنامج الحكومة لكن في نقاط محددة لكن فكرة الإساءة بشكل عام يخالف اللائحة لأنه يعتبر خروج من السياق العام".

وشدد علي أهمية رفض أى إهانات وأهمية تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وتشهد الجلسة، التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ويحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها بـ منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة فى إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.