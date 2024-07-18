رئيس التحالف الأمريكى الشرق أوسطى: التأثير الشعبى لمؤتمر الحزب الجمهورى غير مسبوق

كتب محمد شرقاوى

قال توم حرب، رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، إن الحشد الشعبي اليوم للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب لا مثيل له.

وأضاف حرب، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخباية، مع الإعلامية مارينا المصري: "القوة الموجودة في المؤتمر الشعبي وتوحيد الجهود بين جميع الأطراف بالحزب الجمهوري كانت جيدة للغاية، منهم حاكم ولاية فلويدا السابق راندي سانتس ونيكي هيلي التي كانت مرشحة ضد ترامب، جاءوا إلى المؤتمر ودعموا ترامب دعمًا بأقصى الحدود، وحول جميع أصواتهم لترامب".

وتابع أن هذه الوحدة مع ترامب لها 3 أسباب رئيسة، هي الهجرة غير القانونية وفتح الأبواب في فترة بايدن، والحروب الموجودة اليوم في أوكرانيا والشرق الأوسط والتحدي الصيني، والتضخم المالي الذي بلغت نسبته 30% منذ 3 سنوات حتى اليوم.