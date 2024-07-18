رئيس "اقتصادية النواب": برنامج الحكومة الجديدة يتفق مع رؤية مصر 2030

كتب كامل كامل

وجه النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الشكر إلي المستشار أحمد سعد رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، مؤكدا أن اجتماعات اللجنة اتسمت إدارتها بشكل هادئ من أجل دراسة برنامج الحكومة، وأن الجميع داخل اللجنة اتفق علي إعلاء مصلحة الوطن.

وأضاف "سليمان" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أن برنامج الحكومة يتفق مع رؤية مصر 2030 ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر للرئيس السيسي القائد الجسور.

وأعلن موافقته علي تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والذي أوصي هذا التقرير بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة.

وتشهد الجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ويحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة فى إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.