درجة الحرارة فى الأقصر 42.. كورنيش النيل خالى تماماً من الأهالى.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل كورنيش النيل في مدينة الأقصر، رصد خلاله أجواء الطقس وارتفاع درجات الحرارة التى تخطت 42 درجة فى وقت الظهيرة مع اختفاء تام للمواطنين والسياح من الكورنيش.

وتشهد محافظة الأقصر موجة جديدة من الطقس الحار والارتفاع فى درجات الحرارة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأهالي وكبار السن والأطفال من التعرض المباشر لحرارة الشمس في وقت الظهيرة.



ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18 يوليو، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.



وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.



ومتوقع اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.