"حياة كريمة" تطلق قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر إحتياجا فى البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، عدة قوافل طبية بالقرى الاكثر إحتياجا بمحافظة البحيرة ضمن خطتها لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

وشهدت قرية نديبة التابعة لمركز دمنهور، تدشين قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة تضمنت تخصصات "باطنة، جراحة، أسنان، عظام، تنظيم أسرة، نساء وتوليد، رمد، جلدية" إضافة لمعمل تحاليل وأشعة والكشف عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، وصرف الدواء بالمجان.

من جانبها أعربت الدكتورة نهى الوسيمى منسق مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة، عن سعادتها لاستقبال الأهالى وتفاعلها مع فاعليات القافلة الطبية، مشيرة إلى أن مؤسسة حياة كريمة نظمت مع هيئة تعليم الكبار امتحانات فورية لمحو الأمية بالتزامن مع القافلة الطبية.

وأوضحت نهى الوسيمى، أن متطوعى مؤسسة حياة كريمة قاموا بتنظيم حركة سير المواطنين داخل القافلة لضمان تقديم خدمة لائقة بالمواطنين ومنع التدافع بالإضافة لتوزيع زجاجات مياه مبردة على الأطقم الطبية والمواطنين.

وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية نديبة بمركز دمنهور التى نظمتها مؤسسة حياة كريمة، وشارك فى الجولة الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور.

وتابعت محافظ البحيرة، أعمال القافلة وقامت بالمرور على العيادات المختلفة والتقت بعدد من المرضي المترددين ووجهت بسرعة الاستجابة لطلباتهم وتلبية كافة الاحتياجات في مختلف القطاعات لتوفير حياة كريمة.

يذكر أن عدد الحالات المرضية التى تم توقيع الكشف الطبي عليها خلال الفترة الماضية بقرى حياة كريمة بلغ 158294 مريضاً من خلال 109 قافلة مجانية، حيث تم تحويل نحو 655 منهم للمستشفيات وإصدار 1045 قرارعلاج على نفقة الدولة.