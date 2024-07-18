جيش الاحتلال الإسرائيلى يبدأ استدعاء "الحريديم" للخدمة العسكرية الأحد المقبل

وكالات

صادق يوآف جالانت، وزير الدفاع فى حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، على بدء استدعاء اليهود المتشددين دينيا "الحريديم" للخدمة العسكرية بداية من الأحد المقبل، فى عملية تدريجية باستدعاء ألف من عناصرهم كدفعة أولى، وذلك قبل دورة التجنيد المقبلة أواخر يوليو، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وذكرت الصحيفة، أن العدد المستهدف من استدعاء الحريديم للخدمة العسكرية فى صفوف جيش الاحتلال يصل إلى 3000 عنصر، بالإضافة إلى 1800 تم تجنيدهم بالفعل.

وأعلن "جالانت" أنه سيتم إرسال الأوامر على ثلاث دفعات فى الأسابيع المقبلة، مع دخول الدفعة الأولى المكونة من حوالى 1000 أمر حيز التنفيذ يوم الأحد، وأن الدفعة الجديدة من المجندين التابعين للحريديم ستتراوح أعمارهم ما بين الـ 18 و 26 عامًا.

وفى 25 يونيو الماضى، قررت المحكمة العليا إلزام الحريديم بالتجنيد فى الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التى يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

كما يُلزم القانون كل إسرائيلى وإسرائيلية فوق 18 عامًا بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلًا طوال العقود الماضية.

وفى وقت سابق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن جالانت قوله إن الجيش اتفق مع الحريديم على زيادة عدد المنتسبين إلى الجيش بنسبة 5% سنويًا، للوصول إلى 50% خلال 5 سنوات.

كما سبق أن هددت الأحزاب الدينية واليمينية، المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإسقاط حكومته فى حال المضى قدما فى تجنيد الحريديم خاصة بعد قرار المحكمة العليا القاضى بفرض تجنيدهم.

وأثارت هذه القضية احتجاجات اليهود المتشددين دينيا والذين يشكلون 13% من الإسرائيليين ويبلغ عددهم 10ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 19% بحلول عام 2035، وفق رويترز.