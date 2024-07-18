جامعة الإسكندرية ولويفل الأمريكية تحتفلان بتخريج أول دفعة ضمن اتفاقية التعاون

الاسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، الخميس احتفال جامعة الإسكندرية وجامعة لويفل الأمريكية بتخريج أول دفعة من برنامج2+2 ببرنامج الهندسة الطبية، وذلك على خلفية اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور رشدى زهران، رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور عصام وهبة، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية وعضو مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور مصطفى النعناعى، عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين الدولية، والدكتور إيمانويل كولين، عميد كلية الهندسة بجامعة لويفل، والدكتور بول هوفمان، مساعد رئيس جامعة لويفل للشئون الدولية.

وفى كلمته أكد الدكتور سعيد علام، أن اللقاء تضمن الاحتفال بتخريج خمس طلاب من جامعة الإسكندرية من برنامج الهندسة الطبية على خلفية اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعتين ، لافتا انه تم التطرق لتوسيع آفاق التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة لويفل لتشمل التعاون فى برامج هندسية أخرى لتشمل الهندسة المدنية والكهربية والميكانيكية والكيميائية والمدنية والبيئية والصناعية، فضلا عن مناقشة توقيع درجة ماجستير مشترك بين الجانبين بنظام 1+1 فى التخصصات الهندسية المختلفة، ومناقشة سبل التعاون المشترك فى التبادل الطلابى والمشاريع البحثية المختلفة بين الجانبين. وأكد الدكتور عصام الكردى على القواعد والأسس للقبول بالدراسة ببرنامج 2+2 والتى سيحصل الطلاب بنهاية البرنامج الدراسى على شهادتين للبكالوريوس من الجامعتين، فضلا عن توفير فرص عمل بعد انتهاء الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية للطلاب.

فيما رحب الدكتور عصام وهبة بوفد جامعة لويفل فى رحاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ، وقدم د.وهبة عرض تقديمى عن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وبرامجها ومعاملها وأقسامها، والاتفاقيات الدولية المشتركة التى ابرمتها الكلية مع الكليات العالمية المناظرة، وأكد وهبة أن هذا لقاء يعد فرصة استثنائية لطلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للاستفادة من البرامج الدولية التى سيتم الإعلان عنها خلال اللقاء.

وأكد الدكتور رشدى زهران أن اللقاء يعد فرصة جيدة للطلاب للاستفادة من تلك الاتفاقية، وأكد انه يتمنى إنضمام مزيد من الطلاب فى تلك الاتفاقية، لاسيما وأن تلك الإتفاقية تتيح للطلاب التعرف على الثقافات المختلفة. فيما أكد وفد جامعة لويفل اعتزازه بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، لاسيما وإنها تعد احد اعرق الجامعات بالشرق الأوسط، وقدم الوفد نبذه عن فرص التدريب العملى الصيفى summer research internship program وذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية. وفى نهاية قام الدكتور سعيد علام والدكتور عصام الكردى والدكتور عصام وهبة بالرد على كافة استفسارات الطلاب للقبول فى برنامج 2+2 الموقع بين جامعة الإسكندرية وجامعة لويفل وجامعة العلمين الدولية.