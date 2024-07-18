تعرف على مشروعات "حياة كريمة" فى قرى ونجوع الأقصر × 17 معلومة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تطور وأضح وتحول كبير فى عدد من قرى ونجوع محافظة الأقصر، لتصبح مدن صغيرة متكاملة وذلك عقب دخول المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، حيث تم العمل فى عدد من المشروعات القومية بمركز ومدينة إسنا لخدمة القرى والنجوع المختلفة.

وأكدت محافظة الأقصر، أنه خلال الفترة الماضية تم ضمن حياة كريمة، الانتهاء من 368 مشروعًا حتى الآن، ويجرى استمرار العمل فى 324 مشروعًا خلال تلك الفترة، بتكلفة إجمالية تفوق الـ9.9 مليار جنيه لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن فى مدينتى إسنا وأرمنت.

ويرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل العمل فى مشروعات حياة كريمة بالأقصر من الألف للياء:-

1. المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة انطلقت داخل قرى ونجوع مدينتى إسنا وأرمنت

2. مع بدء مشروعات حياة كريمة تم اختيار مركز ومدينة إسنا بـ9 وحدات محلية بعدد 27 قرية و220 تابعا

3. وتم اختيار فى مركز ومدينة أرمنت 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى و94 تابعا

4. بلغت عدد المشروعات بتلك القرى 813 مشروعًا تشمل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى لأول مرة

5. تشمل مشروعات جهاز التعمير بالقرى مجمعات خدمات المواطنين ومجمعات زراعية ومراكز شباب ونقاط إطفاء وإسعاف

6. يتم بالقرى إنشاء وتطوير الوحدات الاجتماعية وإنشاء مركز تنمية أسرة وإنشاء مركز تأهيل وتوصيل شبكات الكهرباء

7. تم خلال السنوات الماضية إنهاء العمل فى 368 مشروعا منها ويجرى استمرار العمل فى 324 مشروعا بتكلفة مالية تقريبًا 9.9 مليار جنيه

8. بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروعات وفقا لأخر تقييم من دار الهندسة تبلغ 86.8%

9. الجهة المنفذة لمشروعات مبادرة حياة كريمة جهاز تعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان

10. المشروعات المنفذة من قبل الجهاز المركزى للتعمير بلغت 157 مشروعًا

11. يتم حاليًا العمل فى عدد من مشروعات توصيل شبكات الصرف الصحى بالقرى والنجوع

12. يتم العمل فى إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا

13. يتم العمل بمشروع تطوير مدخل قرية الدير وعمل جداريات لواجهات العمارات السكنية

14. حياة كريمة أنشأت محطة رفع صرف صحى بقرية الرياينة بتكلفة 220 مليون

15. تم افتتاح مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أرمنت

16. تجرى أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بأرمنت بطول 1400 متر

17. المرحلة الثانية من حياة كريمة ستشمل قرى ونجوع مدينتى القرنة والبياضية



إستمرار أعمال الصرف الصحى بقرية كومير



المشروعات القومية مستمرة فى الأقصر



تطوير محولات الكهرباء فى قرى حياة كريمة



جولات المسئولين على مشروعات الصرف الصحى بالقرى