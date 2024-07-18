تعرف على أماكن شواطئ العائلات بالغردقة وأسعار تذاكر دخولها.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تضم مدينة الغردقة 3 شواطئ للعائلات تتبع لمحافظة البحر الأحمر، أغلبها بوسط مدينة الغردقة، تشهد يوميًا إقبالا كبيرا من المواطنين من المدينة والوافدين إليها ضمن السياحة الداخلية للمدينة.

أول تلك الشواطئ وأهمها شاطئ العائلات 1 وهو شاطئ النادى الاجتماعى قديما ويوجد بمنطقة الدهار بجوار ميدان عيد المنعم رياض وتذكرة دخوله 50 جنيها للفرد ويعتبر أكبر الشواطئ إقبالا .

الشاطئ الثانى هو شاطئ العائلات 1 من أكثر الشواطئ أيضا إقبالا ويوجد بمنطقة القيادات وكان يسمى السواقى قديمًا وتذكرة دخوله 50 جنيها أيضا ويعتبر فى وسط المدينة .

كذلك شاطئ العائلات 2 وهو شاطئ ميريت قديما وتذكرة دخوله 20 جنيها، وهو الشاطئ الأكثر إقبالا فى الثلاثة لانخفاض سعر تذكرة دخوله وهو اجمل الشواطئ من حيث المنظر العام وأكبرهم من حيث المساحة وهو أحدثهم من حيث التطوير.



شاطئ العائلات في الغردقة



شاطئ العائلات