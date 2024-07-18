تعرف على أعداد سيارات النقل المرخصة خلال يونيو 2024

كتبت : أماني سمير

بلغت أعداد السيارات النقل التي تم ترخيصها التأمين عليها إجباريا حوالي 1044 سيارة ، وذلك طبقا لآخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى.

جاء من ترخيص بينها 30 موديل 2021 و 117سيارة نقل موديل 2022 و134 موديل 2023 و 676سيارة موديل 2024 و87 موديل 2025

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد أوضح خلال شهر يونيو 2024 أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 25855 مركبة.

كما أكد تقرير يونيو أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2135 مركبة موديل 2021و3589 مركبة موديل2022 و4075 مركبة موديل 2023 و15232مركبة موديل 2024 و824 مركبة موديل 2025