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تجمد أمواج البحر والحيوانات في الأرجنتين بسبب موجة الصقيع.. فيديو وصور

الخميس، 18 يوليو 2024 12:35 م
تجمد أمواج البحر والحيوانات في الأرجنتين بسبب موجة الصقيع.. فيديو وصور موجة صقيع
فاطمة شوقى

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تعانى بعض الدول في أمريكا اللاتينية من موجة صقيع غير عادية ، حيث إن أمواج البحر أصبحت تتجمد في الأرجنتين، كما انتشرت عدد من مقاطع الفيديو التي أظهرت تجمد الحيوانات في البلاد،  حيث انخفضت درجة الحرارة إلى – 20 درجة مئوية، حسبما قالت صحيفة الكوريو الأرجنتينية.

موجة صقيع فى الارجنتين
موجة صقيع فى الارجنتين

 

وأوضح  الجيولوجي الأرجنتيني خورخي راباسا أن أمواج البحر التي من المفترض أنها لا تتجمد ، أصبحت الآن تعانى من التجمد في الأرجنتين، حيث أنه عندما تنخفض درجات الحرارة، يتحول المشهد ، مثل العشب المغطى ببطانية بيضاء بسبب الصقيع إلى قمم الجبال المغطاة بالثلوج.

تجمد مياه البحر فى الارجنتين
تجمد مياه البحر فى الارجنتين


في الأسابيع الأخيرة، جذبت مقاطعة تييرا ديل فويجو، جنوب الأرجنتين، انتباه الناس فى جميع أنحاء العالم بسبب أمواج البحر التي يُفترض أنها متجمدة، ما الذي فتح النقاش: هل يمكن للمحيط أن يتحول إلى طبقة كبيرة من الجليد عندما يكون الجو باردا جدا؟.


وقال راباسا، إنه يمكن أن تتجمد قطرات مياه البحر، مع الرياح القوية ودرجات الحرارة المنخفضة، وتعطي انطباعًا بوجود "أمواج متجمدة".


ويعترف الباحث بأن هذه الظاهرة المذهلة أكثر شيوعًا مما قد تبدو، ومع ذلك، يوضح أنه لكي يحدث ذلك، يجب أن يحدث في بيئات ذات ظروف مناخية شتوية مع درجات حرارة هواء منخفضة جدًا (حوالي -10 درجة مئوية و-20 درجة مئوية).

تجمد البحر فى الارجنتين
تجمد البحر فى الارجنتين

 

كما تجمد البط الذي كان يسبح في المياه، بينما عثر عامل ريفي في ترينكي لاوكوين على بطة صغيرة أخرى كانت عالقة في خزان الطاحونة بسبب الصقيع و كان عليه أن يساعده.


وصورة أخرى تعكس حالة البلاد تظهر ثعلبا أصيب بالشلل بعد تجمده أثناء عبوره سياجا في باتاجونيا الأرجنتينية.

تسجل منطقة باتاجونيا الأرجنتينية أبرد شتاء منذ عام 1907 حيث وصلت درجات الحرارة إلى -25 درجة مئوية.، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في هذا البلد أكثر في نهاية هذا الأسبوع.

 







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