اليوم السابع
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الخميس، 18 يوليو 2024 02:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بطولة جدة.. عجوز تدفع حياتها ثمناً لإنقاذ حفيدتها.. ورئيسة وزراء إيطاليا تعلق

الخميس، 18 يوليو 2024 01:35 م
بطولة جدة.. عجوز تدفع حياتها ثمناً لإنقاذ حفيدتها.. ورئيسة وزراء إيطاليا تعلق رئيسة حكومة إيطاليا
فاطمة شوقى

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أعربت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلونى ، عن تعازيها لمجتمع فيستى الإيطالى بعد مصرع عجوز إيطالية غرقا عندما كانت تحاول إنقاذ حفيدتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، حسبما قالت وكالة نوفا الإيطالية.


وأشارت الوكالة على موقعها الإلكترونى إلى أن البحر كان هائجا والتيار كان يسحب سافينا وحفيدتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، بينما كانتا تسبحان في مياه جارجانو، في فيستي. وعندما رأت الجدة الطفلة الصغيرة تواجه صعوبة، لم تفكر، وقامت بحمايتها بإبقائها واقفة على قدميها ورأسها فوق الماء، وأصبحت الفتاة الصغيرة آمنة الآن، لكن لسوء الحظ لم تتمكن الجدة سافينا من النجاة.


وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية، تعازينا لأحبائها وللمجتمع بأكمله في فيستي، وفكري الصادق لهذه المرأة الشجاعة التي ضحت بنفسها لإنقاذ حياة حفيدتها".

 







إيطاليا

رئيسة حكومة إيطاليا

غرق امرأة




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