"المركزى الإماراتى" و"بنك إندونيسيا" يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائى

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وقّع مَصْرِف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا (البنك المركزي لجمهورية إندونيسيا) الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار لتعزيز التعاون الثنائي المستدام في مجال أنظمة الدفع.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن المذكرة تأتي في إطار التزام الطرفين بتوطيد العلاقات المشتركة انطلاقًا من مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 29 نوفمبر 2023، بشأن تعزيز التعاون القائم وتبادل المعلومات في مختلف المجالات، ومنها أنظمة الدفع والابتكار المالى الرقمى.

وتهدف المذكرة إلى ربط أنظمة الدفع بين البلدين؛ لتسهيل تنفيذ المدفوعات البينية من خلال تعزيز التدابير والإجراءات بشأن الدفع عبر الحدود بطرق ووسائل سريعة وأقل تكلفة وأكثر شفافية وشمولية؛ بما يدعم التنمية الاقتصادية في الدولتين، وإنشاء آلية مشتركة لتحقيق الإدارة السليمة للمخاطر، وتسهيل التعاون الرقابي، وحماية حقوق ومصالح المستخدمين؛ بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.

وقع المذكرة خالد محمد بالعمى، محافظ مَصْرِف الإمارات العربية المتحدة المركزى، وبيرى وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا.