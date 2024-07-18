اللدائن والكيماويات والأدوية تقود تراجع واردات مصر لـ5.97 مليار دولار فى أبريل

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا في شهر ابريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمتها نحو 5.97 مليار دولار، بينما كانت نحو 6.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023، بنسبة تراجع بلغت نحو 0.7%.

وأرجعت بيانات الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع ومن أهمها واردات اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها نحو 213.8 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 241 مليون دولار في شهر ابريل عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 11.4%، يليها واردات المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية وبلغت قيمة وارداتها نحو 212 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 257 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 17.4%.

وشملت قائمة السلع التي تراجعت وارداتها واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة وبلغت قيمة وارداتها نحو 193 مليون في ابريل الماضي، مقابل 213 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 9.4%، وأخيرا واردات الذرة والتي سجلت 168 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 252 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 33.1%.

وفى المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع في أبريل الماضي، ومن أهمها منتجات البترول وارتفعت بنسبة 32.5%، يليها واردات القمح وارتفعت بنسبة 45.2٪، بالإضافة إلى واردات المواد الأولية من حديد أو صلب وارتفعت بنسبة 28.6%، وأخيرا الغاز الطبيعى بنسبة زيادة بلغت 30.7%.

وإجمالا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 2.68 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023 بنسبة تراجع بلغت نسبتها 2.5٪.