الكويت تدين قرار الكنيست الإسرائيلى رفض إقامة دولة فلسطينية

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أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بشدة لقيام وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته ومنع دخول المصلّين من قبل قوات الاحتلال، وقيام المجلس التشريعى فى الاحتلال الإسرائيلى (الكنيست) بإصدار قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية؛ ما يمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بالجهود التى يبذلها المجتمع الدولى لإعادة إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط وحل الدولتين.



وحذرت وزارة الخارجية الكويتية ـــ فى بيان صحفى ـــ من مثل تلك الخطوات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى وتقوض حلول السلام وتزيد من دائرة العنف وتفاقم الأزمة، داعية المجتمع الدولى للتحرك نحو وضع حد لسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى وإلزامه بالانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.