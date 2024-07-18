الكشف والعلاج مجانا لـ906 حالات في قافلة علاجية بدشنا ضمن حياة كريمة

قنا صابر سعيد

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية ، نجحت في الكشف الطبى علي 906 حالات بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى المجاني على 906 مواطن فى عدد من التخصصات الطبية بواقع " 164 حالة باطنة، 41 حالة أمراض نساء وتوليد، و 72 حالة طب أطفال، 169 حالة رمد، و37 حالة تنظيم الأسرة، 92 حالة جراحة عامة، حيث تم صرف العلاج لهم بالمجان، وتحويل عدد 6 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 32 حالة و 22 حالة موجات صوتية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 59 حالة، كما تم إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 12 مواطنًا، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 121 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط ،السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.



