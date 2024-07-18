"الفنية العسكرية" و"الكلية التكنولوجية" تنفذان عددًا من الأنشطة

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العملية ومواكبة التطورات المتلاحقة فى العلوم الهندسية والتكنولوجية بالتعاون مع كبرى الصروح التعليمية الدولية، استقبلت الكلية الفنية العسكرية عدد من طلبة جامعة الشمال الغربى للتقنيات المتعددة الصينية (NPU) لتنفيذ المعسكر الصيفى الدولى (Light of Egypt 2024) , بهدف زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات العلمية والأنشطة التدريبية بين الجانبين لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات البشرية والتكنولوجية المتقدمة.

ويعد المعسكر أحد أنشطة مبادرة الحزام والطريق فى مجال الطيران والفضاء (BRAIA).

كما وقعت الكلية العسكرية التكنولوجية بروتوكول تعاون ثلاثى مع كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات (BITC) والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لجامعة قناة السويس (ECCAT) بهدف تقديم تعليم تكنولوجى بجودة عالية فى مختلف التخصصات وتخريج كوادر بشرية قادرة على الإبتكار والتطوير والعمل الجماعى، فضلاً عن عقد عدد من الدورات التدريبية وتبادل الزيارات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لتدريبهم على نظم التعليم التكنولوجى الحديث.