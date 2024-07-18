السيطرة على حريق فى منظومة العجل بالطائرة القادمة من الدمام

كتب أحمد مصطفى

أعلنت شركة النيل للطيران، عن رحلة الشركة رقم NIA 232 المتجهة من الدمام إلى القاهرة بتاريخ 18/7/2024 عن وقوع حريق فى منظومة العجلات أثناء عملية الإقلاع، وقد قام طاقم القيادة بإلغاء عملية الإقلاع وإخلاء ركاب الطائرة باستخدام منزلقات الطوارئ بنجاح وبدون أى إصابات.

وعلى وجه السرعة قامت الشركة بتقديم العناية اللازمة للركاب وتوفير رحلات بديلة وفنادق للإقامة لضمان راحة وسلامة الركاب.



تم إبلاغ السلطات الجوية المختصة، وتم بدء تحقيق شامل في ظروف الواقعة. وقالت الشركة:" نحن نتعاون بشكل كامل مع جميع الجهات المعنية.. وتلتزم النيل للطيران بتنفيذ أعلى معايير السلامة وتنفيذ كافة الاجراءات المتبعة".