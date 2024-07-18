السلطات الأمريكية تعتقل شخصا من فلوريدا بتهمة توجيه تهديدات لبايدن

وكالات الأنباء

أعلن مدعون أمريكيون أنه تم القبض على رجل من فلوريدا، بسبب تهديدات بالقتل وجهها للرئيس الأمريكى جو بايدن.

وقال المدعون إن جيسون باتريك ألداي (39 عاما) من كوينسي متهم بتوجيه تهديدات ضد بايدن ومسؤولين فيدراليين آخرين.. بحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

ووفقا للشكوى الجنائية، وجه ألداي تهديداته لبايدن أثناء دخوله إلى منشأة للصحة العقلية في تالاهاسي بولاية فلوريدا الشهر الماضي كما زُعم أنه وجه مزيدا من التهديدات في منشورات على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وأوضح ممثلو الادعاء أن ألداي اعتقل يوم الاثنين الماضي بعد يومين من إطلاق النار على تجمع للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، والذي أسفر عن مقتل أحد الحضور وأثار تدقيقا مكثفا بشأن استجابة الخدمة السرية.