السكة الحديد تعدل تركيب قطارى 809/810 سياحى خط "القاهرة ـ شربين" والعكس

كتب سيد الخلفاوى

قررت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 19 /7 / 2024 تعديل تركيب قطار 809 سياحي "القاهرة ـ شربين" بتركيب ( 3 عربات درجة ثالثة مكيفة + 6 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جدوله الحالي.

وإعتباراً من يوم السبت الموافق 20 /7 / 2024 تعديل تركيب قطار 810 سياحي (شربين / القاهرة ) بالتركيب الوارد به قطار 809 وبنفس جدوله الحالي، ويأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.