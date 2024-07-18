السفيرة الأمريكية تؤكد على الشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية مع مصر

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أكدت السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى على الشراكة الاستراتيجية الدائمة والصداقة التاريخية بين الولايات المتحدة ومصر.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس، أن السفيرة الأمريكية أعربت عن سعادتها بلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء.. وشددت خلاله على أهمية تعزيز التعاون خاصة في مجالي التجارة والاستثمار.

وأكدت السفيرة الأمريكية إمكانية التعاون المستقبلى فى مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والطاقة.. قائلة: "ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا القوية واستكشاف آفاق جديدة للعمل معا".