اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يوليو 2024 02:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

السفيرة الأمريكية تؤكد على الشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية مع مصر

الخميس، 18 يوليو 2024 01:11 م
السفيرة الأمريكية تؤكد على الشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية مع مصر هيرو مصطفى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى على الشراكة الاستراتيجية الدائمة والصداقة التاريخية بين الولايات المتحدة ومصر.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس، أن السفيرة الأمريكية أعربت عن سعادتها بلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء.. وشددت خلاله على أهمية تعزيز التعاون خاصة في مجالي التجارة والاستثمار.

وأكدت السفيرة الأمريكية إمكانية التعاون المستقبلى فى مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والطاقة.. قائلة: "ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا القوية واستكشاف آفاق جديدة للعمل معا".







مصر

امريكا

العلاقات المصريه الامريكيه

مصر وامريكا

الدكتور مصطفى مدبولى




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة