السعودية تدين قرار الكنيست الإسرائيلى برفض إقامة دولة فلسطينية

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أعربت المملكة العربية السُّعُودية رفضها وإدانتها لما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من اقتحام مسئول إسرائيلى للمسجد الأقصى الشريف، وتبنى الكنيست الإسرائيلى قرارًا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت الخارجية السُّعُودية -فى بيان نقلته وكالة الأنباء السُّعُودية "واس" اليوم الخميس- أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدوانى لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أى تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل.