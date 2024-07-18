الحاخام الأكبر فى إسرائيل يدعو الحريديم إلى عصيان أوامر استدعاء التجنيد

إيمان حنا

دعا الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف، إلى رفض الخدمة الإلزامية للمتدينين الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وقال الحاخام الأكبر في إسرائيل زعيم طائفة اليهود الشرقيين "من وصله قرار التجنيد فليمزقه".

وأضاف يتسحاق يوسف، "ولو تم سجنه سيحضر له رئيس المعهد الديني لتعليمه في السجن"، وحرض الحاخام الأكبر أبناء طائفته على عصيان أوامر الاستدعاء وقال لهم: "لا تذهبوا".

وتحدث الحاخام ضد تجنيد الأعضاء المتشددين في الجيش الإسرائيلي قائلا: "لن ينجح ذلك.. وهو في التوراة.. كل ابن توراة معفى من الذهاب إلى الجيش حتى أولئك الذين هم عاطلون ولا يدرسون". قال الحاخام يوسف إنه زار الجنود الجرحى وقام أيضا بجولة في قاعدة تسليم حيث التقى بجنود مؤمنين وبعضهم غير متدينين.

ويقول،"كل التوفيق للجيش على ما بذله من جهد، ونحن نقدر ما يقومون به.. لكن بدون التوراة، أين سينتهي بنا الأمر؟ بدلا من إعطاء المزيد من الميزانيات للمدارس الدينية، يرسلون أوامر التجنيد".

وكان موقع "واينت" قد كشف فى وقت سابق أن الجيش الإسرائيلى سوف يستدعى آلاف اليهود المتشددين(الحريديم) للخدمة العسكرية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل رغم الاحتجاجات المتواصلة ضد القرار، موضحا أن "الجيش يرى أن إرسال أوامر استدعاء سيمكنه من تجنيد الأعداد المطلوبة وأنه لا يمكن الاعتماد فقط على من يريد التجنيد طوعا".

وقد أغلق متظاهرون من مجتمع الحريديم أمس الأربعاء طريقاً رئيسياً في وسط إسرائيل، احتجاجاً على إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تجنيد أعضاء من هذا المجتمع المتشدد اعتباراً من الأحد المقبل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن التظاهرة "غير قانونية"، وإنها "تستعد لإبعاد المتظاهرين بالقوة إذا لم يتفرقوا".