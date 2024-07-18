الجيش اللبنانى يعلن إحباط تسلل 2200 سورى وضبط أسلحة

وكالات

أعلن الجيش اللبناني في بيان الأربعاء أنه أحبط محاولات تسلل نحو 2200 سورى عبر الحدود اللبنانية - السورية بطريقة غير شرعية.

وأضاف في البيان أنه ونتيجة للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر يونيو 2024، تم إيقاف 588 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وأفاد في بيانه بأنه ضبط 75 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، و21 رمانة يدوية و17 قاذف "أر بي جي"، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة.

وأكد أنه تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.