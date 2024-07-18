الجناة 3 أشقاء.. شرطة عُمان تكشف تفاصيل جديدة عن مُطلقى النار على مسجد

إيمان حنا

أصدرت شرطة سلطنة عمان، بياناً اليوم الخميس ، نشرته وكالة الأنباء بعُمان ، كشف خلاله عن هوية الجناة الثلاثة المتورطين في واقعة إطلاق النار على مسجد بمنطقة "الوادى الكبير" قرب العاصمة مسقط.

وأشار البيان أن الجناة الثلاثة عمانيو الجنسية وهم أشقاء من أسرة واحدة، كما أشار البيان إلى أن التحريات كشفت تأثر الجناة بأفكار متطرفة ، وقد لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن .

وأفاد مسؤولون من باكستان والهند وعُمان، بأن من بين قتلى الهجوم 4 باكستانيين ومواطنا هنديا وشرطيا عمانيا. وقالت الشرطة العمانية إن 28 شخصا من جنسيات مختلفة أصيبوا، بينهم أفراد أمن.

ومن جهة ثانية تلقى السلطان هيثم بن طارق اتصالا هاتفيا من ملك بلجيكا أعرب خلاله عن تضامن ببلاده مع سلطنة عمان فى حادث غطلاق النار مشيدا بالإجراءات التى لتخذتها الجهات المسئولة فى عُمان عقب الحادث.

يذكر أن الهجوم الذى وقع الثلاثاء على مسجد بمنطقة "الوادي الكبير"، تسبب فى مقتل 6 أشخاص من بينهم شرطي، وإصابة ما يزيد على 28 آخرين، وقد أعلن تنظيم "داعش" لاحقا مسئوليته عن الهجوم .