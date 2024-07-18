الجزائر: ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة بـ 11 ولاية

إيمان حنا

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، اليوم الخميس، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على مستوى إحدى عشرة ولاية. وفق "الإذاعة الجزائرية".

وأصدر الديوان الوطنى تنبيهاً من المستوى الثاني باللون البرتقالي، وأشار الديوان إلى أن موجة الحر ستضرب ولايات: المدية، البويرة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، أدرار، إن صالح، تيميمون، ورقلة.

وقد صنفت مراكز الرصد الجوية العالمية 6 مناطق من الجنوب الجزائري ضمن الأكثر حرًا في العالم، وهو ما يجعل سكانها يطبقون روتينا خاصا للاحتماء من ضربات الشمس، سواء في التغذية أو أوقات الخروج والعمل أو غيرها.