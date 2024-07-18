التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى ترع جرجا

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 16 سنة لقى مصرعه غرقا فى ترعة الجزيرة بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب المحافظة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزيرمدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل غرقا بإحدى الترع بدائرة قسم شرطة جرجا، وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقلها للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، غرق شخص بترعة الجزيرة وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهرى، حيث تبين غرق المدعو "زياد س" 16 سنة طالب ومقيم مركز جرجا وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.

وبسؤال والده "سعد الدين ع" 41 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، أقر أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام فى الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـى الحادث.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الحادث.