التحالف الوطنى بالفيوم يدعم زواج اليتيمات ويسلم مشروعات إنتاجية للأولى بالرعاية

الفيوم رباب الجالي

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوى، عدد من التجهيزات لدعم زواج الفتيات اليتيمات، وقام بتسليم عدد من المشروعات للأسر الأولي بالرعاية، وذلك من خلال جمعية الأورمان وتحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، حيث نجحت جمعية الاورمان فى تسليم 10 إجازة كهربائيه مساهمه فى تجهيز 10 فتيات يتيمات حيث تم إختيارهم وفق عدة إشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية، بالإضافة الى تسليم ٥ مشاريع إنناجية متمثلة فى رؤوس مواشي للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم .



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات الرئيس بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.



واوضح شعبان ان الفتيات اليتيمات التى تم دعمهن واللاتى تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن جاء فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة.



مضيفًا أن المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بمراكز المحافظة ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشئون الاجتماعية والطب البيطري بكفرالشيخ، مشيرًا الى ان الجمعية تملك قواعد بيانات تمكنها من الوصول للمستفيدين بسرعة وفي سهولة ويسر .



مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.