الأرصاد للمواطنين: حاولوا التأقلم على ارتفاع درجة الحرارة الفترة المقبلة

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهئية الأرصاد الجوية، إن الفترة الأخيرة كانت درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية، وكانت تصل درجة الحرارة 35 درجة، ولكن بسبب ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بارتفاع درجة الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر فضائية "أون"، أنه اعتبارًا من أمس الأربعاء بدأت قيم الحرارة في الارتفاع عن معدلاتها الطبيعية، بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، وسجلت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 37 و38، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل ستصل درجة الحرارة 39 درجة في الظل وفترة الظهيرة تصل إلى 40 و41 درجة مئوية.

وأكدت أن الموجة الحارة ممتدة على مدار أسبوع كامل، ولن تختلف عن الموجة الحارة الماضية بطول مدتها تتجاوز الأسبوع أو أكثر، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونصحتهم بالتأقلم على ارتفاع درجات الحرارة طوال هذه المدة.