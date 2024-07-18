افتتاح ورشة عمل عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتعرف على آلية وأسلوب التقدم بالمشروعات المتنوعة فى الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، فضلاً عن أعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

وفى كلمته، قال الدكتور إسماعيل كمال، أن تنظيم هذه الورشة يعنى استكمال الدولة المصرية سلسلة إنجازاتها التى تحققت وتتحقق بكافة المجالات وقطاعات العمل العام برؤية مستنيرة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الذى يتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.

ووجه محافظ أسوان، الدعوة للمشاركة بالمشروعات المختلفة فى هذه المبادرة الهادفة، وتحفيز وتشجيع كل من لديه أفكار لمشروعات لأفراد أو جمعيات أهلية أو مؤسسات أو منظمات للمجتمع المدنى، لكى تكون نسبة المشاركة كبيرة من أبناء أسوان فى هذه الدورة، وحصد المراكز المتقدمة للتصعيد إلى المرحلة النهائية لكوب 29 ، وبالتالى الحصول على الجوائز المالية والمكافآت المالية التى رصدتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية للفائزين والتى تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول ، و 500 ألف جنيه للمركز الثانى، و 250 ألف جنيه للمركز الثالث.

وأشار إسماعيل كمال بأنه تم بالتوازى رصد مكافأت تحفيزية من المحافظة للمشروعات التى سيتم تصعيدها على مستوى الجمهورية من الـ6 فئات، وسيتم تقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى للمتقدمين بمشروعاتهم، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها ليتم توفير كافة مقومات النجاح لها وفقاً للمعايير والضوابط المنظمة.

وأضاف أنه تم إعطاء توجيهات للإهتمام بكافة الأفكار التى ستشارك من أبناء أسوان لتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ونقاط مضيئة، وتمثل قصص نجاح وكفاح متميزة لأصحابها، ولنكون جميعاً فخورين بها أمد الدهر.