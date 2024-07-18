ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس ارتفاع شديد فى درجات الحرارة.

فيما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية، وكشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، تفاصيل حاله الطقس اليوم الخميس 18 يوليو، حيث تتوقع هيئة الارصاد الجوية ، أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

ومتوقع اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.