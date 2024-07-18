ابدأ تعلن تشغيل أول مصنع فى مصر لتصنيع صمام أمان الغاز للبوتاجاز

كتبت : أماني سمير

تسعي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " لإستقطاب كل ما هو جديد في عالم الصناعة وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا سيما الاستثمارات الصناعية لدعم وتطوير قطاع الصناعة المصرية.

وأعلنت مبادرة ابدأ عن أبرز المعلومات عن مصنع "كوبريسي إيجيبت" بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع شركة "Copreci" الإسبانية التابعة لمجموعة "مون دراجون" العالمية، ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز (للبوتاجاز) في مصر وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المصري ممثلًا في شركة "فريش إليكتريك".

أولا : اصطحب مؤخرا أعضاء مبادرة "ابدأ"، ممثلي "إينيجو ألبيزوري" رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة "مون دراجون" الإسبانية في جولة بمصنع " كوبريسي " التقى خلالها بمديري الإنتاج وعدد من العمال، لتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى.

ثانيا : استعدادات ضخمة لبدء الإنتاج التجاري خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ثالثا: استعرض أعضاء مبادرة "ابدأ"، و"م/ هاني فهمي" المدير التنفيذي لمجموعة "فريش إليكتريك"، خطط التشغيل الحالية والمستقبلية للمصنع، ومناقشة سبل التعاون المشترك.

رابعا : أشاد "إينيجو" حديثه بالإشادة بجهود مبادرة "ابدأ"، والتعاون المثمر بينها وبين شركة "كوبريسي" الإسبانية .

خامسا : أشار ممثل " مون دراجون " العالمية إلى رغبتهم في زيادة الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها مناخ الاستثمار بمصر .

جديرًا بالذكر أن شركة ابدأ لتنمية المشروعات-الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" قد وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة "مون دراجون" الإسبانية أمس على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بهدف تعميق أوجه التعاون في عدد من القطاعات والتي من أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، وغيرها لتطوير قطاع الصناعة وخلق اقتصاد تنافسي قوي يحقق رؤية مصر 2030.