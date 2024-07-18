اليوم السابع
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إعلام إسرائيلى عن جيش الاحتلال: نستهدف تجنيد 4800 من الحريديم خلال العام الجارى

الخميس، 18 يوليو 2024 06:49 م
إعلام إسرائيلى عن جيش الاحتلال: نستهدف تجنيد 4800 من الحريديم خلال العام الجارى الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام إسرائيلي عن جيش الاحتلال قال :"نستهدف تجنيد 4800 من الحريديم خلال العام الجاري".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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