إعادة تشغيل محطة الصرف الصحى الرئيسية بالعريش

العريش - محمد حسين

أعلن اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن إعادة تشغيل محطة الصرف الصحي الرئيسية في مدينة العريش جزئياً بعد تركيب قطع الغيار.

وأضاف المحافظ ،انه تم إتمام اعمال الاصلاح لطلمبة المرحله الاولى وتم تشغيل المحطة جزئيا وجارى استكمال الاصلاح للمرحلة الثانية ،تمهيدا لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.



وأكد اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، على استمرار التنسيق بين جميع الجهات "شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة العريش ومديريتي الصحة والطب البيطري" لتشغيل المحطة بكامل طاقتها وتلافي الاضرار الناجمة، حفاظًا علي صحة المواطنين.



وأشار المهندس سعيد فوزي، رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، الي نجاح الشركة في سحب مياه الصرف من الشوارع والمنطقة المحيطة بالمحطة، حيث يجري تشغيل 4 سيارات كسح سيول لكسح مياه الصرف من بينهم سيارتين لسحب مياه الصرف الصحي من البيارة الرئيسية وسيارة بمدخل كوبري أبو صقل وسيارة احتياطي، بجانب 10 سيارات كسح مياه و6 طلمبات نقالي من بينهم طلمبتان تعملان حاليا و4 طلمبات احتياطي.

وأكد رئيس القطاع أن الوضع تحت السيطرة وأن قطع غيار طلمبة التشغيل وصلت وتم تجميعها في المخرطة وتركيبها وإعادة تشغيل محطة المحطة جزئياً، مطالبا المواطنين بالحفاظ على المياه لتخفيف الضخ مؤقتا لحين عودة المحطة للعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها.

يشار الي أن اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، قام أمس الاول، بزيارة محطة الصرف الصحي الرئيسية في مدينه العريش، في حضور اللواء خالد عزيز، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، والمهندس سعيد فوزي رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، والمهندس محمد لطفي الكريمي مدير عام منطقة مياه العريش. ووجه المحافظ بسرعه إصلاح الأعطال في المحطة وعودتها إلى العمل بكل طاقتها، مشددا على رفع كفاءة المحطة بصفة عاجلة.