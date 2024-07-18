إصابة الرئيس الأمريكي بايدن بفيروس كورونا

كتب شعبان هدية

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19، وذلك أثناء رحلة انتخابية إلى لاس فيجاس يوم الأربعاء ويعاني من أعراض خفيفة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار عن نتيجة الاختبار الإيجابية للرئيس، والمرشح للرئاسة البالغ من العمر 81 عامًا بعد أن قال رئيس منظمة UnidosUS، وهي منظمة حقوق مدنية لاتينية، إن بايدن لن يتمكن من التحدث في حدث مقرر بسبب التشخيص. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بفيروس كورونا، وعن الخطوة التالية التي سيتم اتخاذها في البيت الأبيض وتعامل بايدن قالت بيار " سيعود إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه وسيواصل أداء جميع واجباته بشكل كامل خلال تلك الفترة". ووفق طبيب بايدن فإن الرئيس يعاني من "أعراض خفيفة"، وأن "بايدن تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة". وحسبما ذكر البيت الأبيض في بيان: "سيقدم البيت الأبيض تحديثات منتظمة حول وضع الرئيس بينما يواصل القيام بواجباته كاملة أثناء وجوده في عزلة". ونقلت "رويترز" عن طبيب الرئيس الأمريكي قوله: "عانى بايدن اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب". السباق الرئاسي وكان رئيس منظمة يونيدوس يو إس للحقوق المدنية اللاتينية، قال في مناسبة في لاس فيجاس، حيث كان من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة، إن الرئيس بايدن ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19. وكان بايدن قد قال مؤخرا، إنه سيعيد تقييم ما إذا كان سيبقى في السباق الرئاسي ويفكر في الانسحاب "إذا أخبره الطبيب بشكل مباشر أنه يعاني حالة طبية تجعل ذلك ضروريا". وفي مقابلة مع قناة "بي إي تي" نشرت الأربعاء، قال بايدن عند سؤاله عن إمكانية إعادة تقييم موقفه: "إذا ظهرت لي حالة طبية ما، أو جاء لي الأطباء وقالوا إنك تعاني هذه أو تلك المشكلة".

تلقى اللقاح وجميع الجرعات المعززة

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن تلقى اللقاح وجميع الجرعات المعززة، كما أضاف أن بايدن يعود إلى ديلاوير، حيث سيقوم بالعزل الذاتي ومواصلة أداء مهامه.

ونقلت وكالة رويترز أنه بعد دقائق من الإعلان، كان موكب الرئيس في طريقه من تسجيل مقابلة إذاعية في لاس فيجاس إلى مطار لاس فيجاس، وقال البيت الأبيض إن الرئيس كان عائدا إلى ديلاوير لعزل نفسه.

كان بايدن قد استقبل قبل الإعلان عن إصابته عشرات من الأشخاص في مطعم مكسيكي قبل الذهاب خلف الأبواب المغلقة لإجراء المقابلة، وعندما تأخر بايدن عن بدء حدث UnidosUS، أعلن المنظم أنه ثبتت إصابته بالفيروس.