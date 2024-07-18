أمين عام الأمم المتحدة يشيد بالجهود المصرية المستمرة لدعم فلسطين

كتبت : هند المغربي

أشاد أنطوينو جوتيريش أمين عام الأمم لمتحدة بالجهود المصرية الحثيثيه المستمرة لدعم فلسطين وأشار إلى أنه بفضل "الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة" تستمر المفاوضات لصياغة اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار وسط تقارير عن بعض التقدم. وقال رئيس داعيا الي ضرورة أن تتوصل الأطراف إلى مثل هذا الاتفاق الآن مشيرا الي الوضع الإنساني المنهار في غزة مؤكدا أنه وصمة عار أخلاقية للعالم .

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن نظام الدعم الإنساني في غزة يقترب من "الانهيار التام"، مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية والقتال وتفشي الفوضى في جميع أنحاء القطاع، فيما تزيد احتمالات توسع التداعيات الإقليمية كل يوم نتيجة القصف اليومي المتبادل عبر الحدود مع لبنان جاء ذلك في كلمته التي أدلى بها نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، أمام اجتماع عقده مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط برئاسة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.

أكد جوتيريش في كلمته عدم وجود أي شيء يبرر "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني" وأشار إلى أن ما يقرب من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، وسط "تحديات شديدة ومخاطر مميتة" يواجهها العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة على الأرض.



