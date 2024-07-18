"أكسيوس": أمريكا وجهت تحذيرا سريا لإيران بشأن برنامجها النووى

واشنطن (أ ش أ)

كشف موقع أكسيوس الأمريكى نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن وجهت تحذيرا سريا لإيران يونيو الماضى، عبرت خلاله عن مخاوف جدية بشأن أنشطة بحثية يمكن استخدامها لصناعة سلاح نووى.

وقال مسؤولون أمريكيون، حسب ما أورده الموقع الإخباري الأمريكي، اليوم الخمييس، إن إدارة بايدن نقلت مخاوفها النووية إلى الإيرانيين قبل عدة أسابيع، موضحين أن إيران ردت على التحذيرات الأمريكية بتأكيدها عدم حدوث تغيير في سياستها، وأنها لا تعمل على صنع سلاح نووي.

وفي هذا السياق، ذكر مسؤول أمريكي في تصريح لـ "أكسيوس" أنه لا توجد مؤشرات على قيام إيران حاليا بالأنشطة الضرورية لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار؛ مضيفا أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل اكتشفتا أنشطة نووية مفترضة من جانب العلماء الإيرانيين في الأشهر الأخيرة، ويخشى المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن تكون هذه الأنشطة جزءا من جهود إيرانية سرية لاستغلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم للتقدم نحو تسليح نووي.



وقال يعقوب ناجيل مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعمل الآن زميلا كبيرا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات - في مقابلة مع موقع أكسيوس قبل 3 أسابيع - "إن عشرات من العلماء الإيرانيين كانوا يعملون في الأشهر الأخيرة على العمليات التقنية اللازمة لبناء قنبلة ذرية، وأن هذه الأنشطة تجري تحت مظلة أكاديمية وتتجاوز حدود التجارب التي لها استخدامات مدنية".



واتفق مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون على أن وكالات الاستخبارات في أمريكا وإسرائيل كانت متوافقة في تقييماتها بشأن حالة البرنامج النووي الإيراني في اجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية هذا الأسبوع، موضحين أن وكالات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية لا تعتقد أن هناك أي قرار أو أمر من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي للمضي قدما نحو إنتاج سلاح نووي..بينما نفت إيران مرارا رغبتها في الحصول على أسلحة نووية.