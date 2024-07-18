أخبار × 24 ساعة.. الكهرباء: السبت آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

محافظ سوهاج يستقبل طبيبة المراغة فى مكتبه: حديثى معك كان حديث أب لابنته

الرئيس السيسى يهنئ "كاجامى" بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة فى رواندا

نقابة الأطباء تثمن اعتذار رئيس الوزراء لـ«طبيبة سوهاج»

مدير مستشفى أورام الثدى فى بيان: فرد الأمن لم يعتد على الفنان تامر ضيائى

وزير الصحة يدعو طبيبة سوهاج وزوجها لزيارته فى مكتبه الإثنين المقبل

الكهرباء: السبت آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بجميع أنحاء الجمهورية

رئيس الوزراء: نعمل على التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق فوائد لجميع الشعوب

رئيس الوزراء: مصر زادت 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات

رئيس الوزراء: الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى حجم الاستثمارات العامة

رئيس الوزراء: إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين

رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصرى العظيم اللى استحمل خطة تخفيف الأحمال

وزير الخارجية يستقبل وزيرة التخطيط ووزير الموارد المائية والرى

وزيرة التنمية المحلية: 31.8 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية موجهة للمحافظات

وزارة العمل: تدريبات مجانية لخريجى المدرسة الفندقية بسيناء ووظائف للمتفوقين

وزارة الزراعة: ضبط أكثر من 45 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى