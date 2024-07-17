اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لإعادة استخدام البلاستيك..

10 معلومات عن معمل التصنيع الرقمى Fab Lab فى جامعة الإسكندرية.. اعرفها

الأربعاء، 17 يوليو 2024 04:00 ص
10 معلومات عن معمل التصنيع الرقمى Fab Lab فى جامعة الإسكندرية.. اعرفها معمل التصنيع الرقمي
الإسكندرية أسماء على بدر

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افتتحت جامعة الإسكندرية معمل التصنيع الرقمى Fab Lab لإعادة استخدام البلاستيك المعاد تدويره PECA، وذلك فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030.

وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن فوائد المعمل كالتالى:


1-يهدف إلى الاستفادة من النفايات البلاستيكية التى تنتهى فى البحر الأبيض المتوسط.

2- يعد من اوائل معامل التصنيع الرقمى

3- سيتيح فرصة إعادة استخدام البلاستيك المحول والمعاد تدويره

4- تصنيع نماذج أولية

5- تصنيع منتجات جديدة

6- يعد أول نموذج سكندرى ملموس يقوم بجمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها،

7- مساهمته فى الحد من التلوث البلاستيكى فى الإسكندرية
8- تحسين إدارة وتدوير النفايات البلاستيكية داخل حرم كلية الهندسة

9- يخلق المشروع استفادة من النفايات البلاستيكية بالمعمل.

10- تم إنشاؤه على مساحة 100م٢، واتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية اللازمة لسلامة جامعى النفايات والعاملين بأى جهة أخرى مشاركة فى الجمع والفرز داخل كلية الهندسة.







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