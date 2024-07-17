10 معلومات عن معمل التصنيع الرقمى Fab Lab فى جامعة الإسكندرية.. اعرفها

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتحت جامعة الإسكندرية معمل التصنيع الرقمى Fab Lab لإعادة استخدام البلاستيك المعاد تدويره PECA، وذلك فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030.

وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن فوائد المعمل كالتالى:



1-يهدف إلى الاستفادة من النفايات البلاستيكية التى تنتهى فى البحر الأبيض المتوسط.

2- يعد من اوائل معامل التصنيع الرقمى

3- سيتيح فرصة إعادة استخدام البلاستيك المحول والمعاد تدويره

4- تصنيع نماذج أولية

5- تصنيع منتجات جديدة

6- يعد أول نموذج سكندرى ملموس يقوم بجمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها،

7- مساهمته فى الحد من التلوث البلاستيكى فى الإسكندرية

8- تحسين إدارة وتدوير النفايات البلاستيكية داخل حرم كلية الهندسة

9- يخلق المشروع استفادة من النفايات البلاستيكية بالمعمل.

10- تم إنشاؤه على مساحة 100م٢، واتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية اللازمة لسلامة جامعى النفايات والعاملين بأى جهة أخرى مشاركة فى الجمع والفرز داخل كلية الهندسة.