وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتابع انتظام كنترول تصحيح الثانوية العامة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، جولة لمتابعة أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمركز تصحيح الشرقية، الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء، وذلك للوقوف على انتظام أعمال التصحيح، رافقه فيها إبراهيم صديق، مديرعام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

وقال رئيس الإدارة المركزية، إنه تم تجهيز مقار التصحيح وتزويدها بكل ما يلزم المصححين من أثاث، وأدوات التعقيم وغيرها، كي تتم أعمال التصحيح على الوجه الأكمل، كما أكد على مشرفي المواد والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية؛ ليحصل كل طالب على حقه دون نقصان أو زيادة، مشددًا أنه لن يُسمح بوجود أخطاء في أعمال التصحيح، ولن يسمح بظلم أي طالب.

يشار إلى أن مركز تصحيح الشرقية يضم ثلاثة مراكز رئيسية، منها مقر للعلوم الشرعية وآخر للعلوم العربية، والثالث للمواد الثقافية وتسير الأمور بالمراكز كافة على الوجه الأكمل.