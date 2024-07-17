وكيل صحة الإسماعيلية تحيل المقصرين بوحدة البعالوة الصحية للتحقيق

الإسماعيلية-صبرى غانم

أحالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية عددا من العاملين بوحدة البعالوة الصغرى الصحية للتحقيق نظرا لما تم رصده من سلبيات خلال المرور، ووجهت بإعادة تقييم القوى البشرية بالوحدة وإعداد تقرير شامل للعرض.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى أجرتها الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على وحدة البعالوة الصغرى بإدارة التل الكبير الصحية ؛للوقوف على انتظام سير العمل ،تواجد الفريق الطبي ،جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة غرف الاستقبال ،جلسة التطعيمات وعيادة طب الأسرة وتابعت انتظام صرف الوسائل بعيادة تنظيم الأسرة، واتطلعت على دفاتر الحضور والإنصراف وتابعت معدل تردد المواطنين على المبادرات الرئاسية بالوحدة .

وخلال الجولة إلتقت الدكتورة ريم مصطفى بطلبة المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالمستقبل والتل الكبير بنين وبنات ،وتابعت أنشطة التدريب الصيفي بالوحدة، والذى يهدف التدريب إلى ربط المواد العلمية والنظرية مع المهارات التمريضية العملية اللازمة لتطوير وإعداد الطلبة سلوكيا ومهنيا وعلميًا للتعامل مع المريض على أرض الواقع بالوحدات والمستشفيات وشددت على ضرورة التواصل بين الطلبة والطالبات والمشرفة عن التدريب فى حال وجود أية شكاوى أو معوقات.

وأكدت وكيل وزارة الصحة على إستمرار الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع الوحدات الصحية للوقوف على مدى إنضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأولية.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وفريق إشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية.