وقف محطة مياه الدير بإسنا لتحويل مسار خط طرد جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم اليوم الأربعاء، الساعة 12 ظهراً إيقاف محطة مياه الدير النقالى الجديدة، بسبب تحويل مسار خط طرد مأخذ المياه العكرة المتعارض مع تنفيذ أعمال الصرف الصحى لخط الانحدار الرئيسى لقرية الدير.

وأكدت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نتيجة وقف المحطة سوف تتأثر بعض المناطق بقرية الدير بضعف المياه، وسوف يتم توفير سيارات مياه الشرب بتلك المناطق، وأهابت بكل المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدببر إحتياجاتهم من المياه لتفادى العجز بتلك الفترة والإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ.

وكان قد عقد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أمس الثلاثاء، اجتماعاً بكل إدارات وقطاعات الشركة، حيث أوصى الاجتماع بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة الجديدة، والتى شملت الكثير من التوجيهات التي تخص المواطنين والعاملين بالشركة.

وأكد رئيس شركة مياه الأقصر، خلال اللقاء، أنه شملت توجيهات الحكومة الاهتمام بالعنصر البشري والتنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليهم مسئوليات وملفات محددة، وتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الجهات، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة والترشيد والنزاهة والشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية.

كما تم التأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذ الحلول السريعة التى تخدم المواطن وعدم التمييز بين جميع المواطنين، بجانب العمل جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.