وفد من الحكومة الأوكرانية يصل التشيك لبحث أوجه التعاون الثنائى

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وصل وفد من الحكومة الأوكرانية، يضم رئيس الوزراء دينيس شميكال و10 وزراء آخرين، إلى براغ لبحث أوجه التعاون الثنائي في عدة مجالات من بينها الدفاع والاقتصاد مع الحكومة التشيكية.



وقال شميكال - في تصريح قبيل بدء الاجتماعات، أورده راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية - إن جمهورية التشيك تعد شريكا رئيسيا لبلاده، مضيفا أن المشاورات المشتركة ستعمل على تعزيز وتعميق العلاقات المتبادلة بين البلدين.



وأشار رئيس الوزراء الأوكراني إلى أن تضامن الشعب التشيكى وحكومته كان جليا منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية.



من جانبه، صرح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا بأن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في حربها، وفي جهود انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وتعتزم الحكومتان توقيع 5 مذكرات تعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والرعاية الصحية والرياضة، بالإضافة إلى اتفاقين دفاعيين، كما سيوقع وزيرا داخلية البلدين عقد تعاون بين أجهزة الشرطة.



كما من المقرر أن يبحث الجانبان - خلال الاجتماعات الثنائية - عددا من الموضوعات من بينها الدفاع والنقل وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.