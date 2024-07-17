وزير الدفاع الكورى الجنوبى يدعو للاستعداد الحازم ضد استفزازات كوريا الشمالية

سول (أ ش أ)

دعا وزير الدفاع الكورى الجنوبى شين وون - سيك، اليوم الأربعاء، إلى الاستعداد الحازم ضد استفزازات كوريا الشمالية، وسط مخاوف من احتمال انجراف الألغام الأرضية التى زرعها الشمال إلى كوريا الجنوبية بسبب الأمطار الغزيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع "شين" مع كبار القادة العسكريين لمناقشة قدرات كوريا الجنوبية على مواجهة أية استفزازات محتملة لكوريا الشمالية.

وأوضحت وزارة الدفاع بسول - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الاجتماع جاء بعد يوم من تحذير شقيقة رئيس كوريا الشمالية كيم يو-جونغ، من "أن كوريا الجنوبية ستواجه «عواقب وخيمة وفادحة» إذا سمحت للمنشقين الكوريين الشماليين بمواصلة إرسال المنشورات المناهضة لبيونج يانج عبر الحدود.

من جانبه، قال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية" إن كوريا الشمالية تميل إلى زرع الألغام عشوائيا دون اتخاذ تدابير السلامة ذات الصلة، وسواء حدث ذلك عمدا أو بسبب الأمطار الغزيرة، فهناك احتمال أكبر لانجراف الألغام الأرضية".

وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أشكالا مختلفة من الألغام الأرضية التى يستخدمها الشمال، مثل التى تشبه أوراق الشجر وتلك الموضوعة في صناديق خشبية.. ونصحت الوزارة بالامتناع عن لمس الألغام المشتبه بها أو غيرها من الأجسام المشبوهة.