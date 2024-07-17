وزير الداخلية الكويتى: نقف مع سلطنة عمان إزاء كل ما يمس أمنها

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقوف دولة الكويت التام مع سلطنة عمان إزاء كل ما يمس أمنها واستقرارها، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.



وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها اليوم الأربعاء أن وزير الداخلية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية في سلطنة عمان حمود فيصل البوسعيدي استنكر خلالة الهجوم الإرهابي الجبان على أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير الذي لا يمت للدين بصلة وترفضه مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وجميع الشرائع السماوية والأعراف الدولية