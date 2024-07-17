ورشة عمل بجامعة كفر الشيخ عن قانون المالية العامة الموحد اللائحة

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد جمال الدين السبكي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، بحضور الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

جاء ذلك على هامش المشاركة في ورشة العمل التي نظمتها الجامعة بكلية الزراعة عن منظومة البرامج والأداء في ظل القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد، اللائحة التنفيذية له للعام 2024 وكذلك صدور قانون 18 لسنة 2024 بتعديل قانون المالية الموحد بأن يكون العام 2028 هو بداية العمل بموازنة البرامج والأداء، وذلك بحضور مديري الوحدات الحسابية، ومسئولي البرامج والأداء بالجامعة بكلياتها ومستشفياتها الجامعية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدكتور محمد جمال الدين السبكي مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، مؤكداً علي أهمية تلك الورش فى التوعية برفع وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتطوير الأداء الحكومى، ومكافحة الفساد، ورفع الوعى القومى بالقضايا المهمة، والتعريف بحجم الجهود التى تبذلها الدولة من مشروعات وإنجازات فى كافة المجالات.

هذا وقد ناقش الدكتور محمد جمال الدين السبكي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية ووزارة المالية نحو تطبيق وإعداد موازنة البرامج والآداء والركائز الرئيسية لتطبيق موازنة البرامج والآداء، كما تم مناقشة متطلبات المرحلة القادمة.

وخلال فعاليات الورشة تم مناقشة آليات تطبيق البرامج المقترحة، ومصادر التمويل، وتكلفة البرامج وآليات توزيعها، وتحديد الإجراءات المستهدفة، وتطبيقها على مراحل فى ضوء وضع خطط محددة، ووضع آلية موحدة لقياس مؤشرات الأداء.

وفى ختام فعاليات ورشة العمل، تم الاتفاق على ضرورة تشكيل مجموعات عمل بالجامعة، لإعداد الموازنة وتنفيذها، ومتابعة التحقق من مؤشرات الأداء، وتحديد الأهداف الإستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية فى ضوء التكليفات والمبادرات الرئاسية، لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربطها ببرامج ومحاور إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتأكيد علي ضرورة إعداد دورات تدريبية للقائمين على التنفيذ بصفة دورية، لبناء القدرات البشرية والإدارية والتنظيمية بما يكفل نجاح منظومة إعداد وتنفيذ موازنة البرامج.