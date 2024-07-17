نقل أعمدة الكهرباء لتوسعة طريق الجرايدة - الحامول فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا وأعمال البدء فى نقل أعمدة الكهرباء على جانبي الطريق بقرية الجرايدة، لتوسعة الطريق والبدء في أعمال رصف طريق "الجرايدة - الحامول" بالتزامن مع أعمال الرصف الجارية لطريق "بيلا - الجرايدة"، برئاسة أيمن غالي رئيس مركز ومدينة بيلا.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال نقل أعمدة الكهرباء من جانبي الطريق بالجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية في العمل لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالطريق، وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة للتخفيف من حدة الزحام خاصة أوقات الذروة، قبل البدء في أعمال رصف طريق "الجرايدة - الحامول".

صرّح محافظ كفر الشيخ بأن خطط الرصف والتطوير بجميع الطرق ستستمر بشكل مكثف، بهدف إضفاء الطابع الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، والمساهمة في توفير الوقت والجهد للمسافرين، وأشار إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، مع مراعاة جودة الأعمال وإنجازها في المواعيد المحددة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



جانب من الأعمال الجارية ببيلا



نقل أعمدة الإنارة لرصف طريق بيلا الجرايدة